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    Пеллегрини готов поработать в «Зените»

    Хесус Мартинес, который является агентом нынешнего наставника «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини, заявил, что его клиенту интересно было бы поработать с «Зенитом».

    «Пеллегрини было бы интересно поработать с «Зенитом», так как он считает, что это один из десяти ведущих клубов Европы. На данном этапе сам проект для мистера Пеллегрини интереснее, чем экономические условия. Тем более, что он считает клуб одним из ведущих в Европе», – рассказал Мартинес.

    Напомним, что чилийский специалист покинет «Сити» по окончании текущего сезона, а на его место придет нынешний наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола.

    Источник: ТАСС

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    12.04.2016 17:48
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +65

      Astonreal 13 апреля 2016, 23:50

      Я бы не сказал, что Зенит входит в топ 10. Но примерно равна второму сорту - Севилья, Шальке, Ливерпуль, Рома....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2770

      волчарик 13 апреля 2016, 00:12

      надоели гастеры своего давайте

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 12 апреля 2016, 22:59

      "Один из десяти ведущих клубов Европы" по какому критерию? По финансовому, я полагаю. :D

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +193

      westerose 12 апреля 2016, 22:57

      Ну после того как эмблему Зеньки забраковали, Пеллегрини может и передумать((((

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      Rash0559 12 апреля 2016, 22:24

      Интересный проект , интересный мешок с газом

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 12 апреля 2016, 20:14

      В Зенит приходят не за тем,что бы вывести в финал Лиги Че,а чтоб бабки срубить.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 > alex1951 12 апреля 2016, 20:26

      А вот в Динамо приходят исключительно по велению сердца, гордо отказываясь от зарплаты.

      7
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      ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 > Виталий1 12 апреля 2016, 23:27

      Понимаю,зацепил...
      Но речь то не о Динамо,а о Зените.
      Насчет тренеров,
      так зачем ушел Спалетти,на выходе О аш Боаш.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > alex1951 13 апреля 2016, 07:35

      Какой нормальный тренер ради денег будет рисковать своей репутацией,когда ему еще она не раз пригодится так как работать и работать.Приходят они так думаю,что бы попробовать новый мало изведанный чемпионат+клуб с большими амбициями и приличным бюджетом,для того что бы можно было построить команду не слабую.Но "русский" футбол,это совсем другой вид не только спорта,но и всей инфраструктуры,где все лениво и не однозначно,хаотично так сказать.Что и не устраивает прямо-лобых европейцев и они едут обратно.

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > AnTiNeHrEsT 13 апреля 2016, 12:06

      "русский футбол, это совсем другой вид спорта"
      В точку!

      1
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      Рейтинг: +2301

      baltika415 12 апреля 2016, 19:46

      Ему в России только деньги нужны, за 5 лямое евро будет комфортно.

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      Ответить
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      Рейтинг: +48

      Robin v. Persie 12 апреля 2016, 19:23

      Михайлович был бы отличным вариантом... Он и по-русски говорит, если не ошибаюсь, что тоже немаловажо! Да и денег в мешках не просит

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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 12 апреля 2016, 19:22

      поработать)))))))))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +579

      lange 12 апреля 2016, 19:07

      Лучше Сергея Семака попробовать, но наше мнение Миллеру не интересно.

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