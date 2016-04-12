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    Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире

    Британское издание Daily Mail составило свой рейтинг худших логотипов футбольных клубов мира. Эмблема санкт-петербургского «Зенита» попала в десятку этого списка. Причина в том, что эмблема «Зенита» потеряла свою уникальность с исчезновением кораблика Адмиралтейства и надписи «Футбольный клуб Санкт-Петербург», выполненной в стиле русский конструктивизм, а новый логотип, представленный в 2013 году, получился слишком простым.

    Стоит отметить, что соседство «Зениту» в этом рейтинге составили следующие клубы:

    «Вольфсбург» (Германия),

    «Гамбург» (Германия),

    «Наполи» (Италия),

    «Мельбурн Виктори» (Австралия),

    «Нью-Йорк Ред Буллз» (США),

    «Богемианс» (Чехия),

    «Валансьен» (Франция),

    «Ньюэллс Олд Бойз» (Аргентина),

    «Пасуш де Феррейра» (Португалия).

    Источник: Daily Mail

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    12.04.2016 16:06
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 13 апреля 2016, 16:12

      интересно,а другие клубы как то отреагировали?или только зинаида плачет? вот вам и сериал "богатые тоже плачут"

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 12 апреля 2016, 23:02

      Я согласен,по сравнению с прошлой,она хуже...но эмблема того же рубина ещё хуже,почему её тут нет.

      0
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 12 апреля 2016, 22:18

      Что такое Daily Mail !? Туалетная бумага? Нигде не видел в продаже!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +193

      westerose 12 апреля 2016, 22:02

      Видимо, Daily Mail логотип с петухом из Казани не видели.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 12 апреля 2016, 21:07

      да какая разница. клубы любят не за эмблемы.

      6
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      Рейтинг: +19

      Sofit 12 апреля 2016, 21:00

      Они еще не видели эмблему спутник-зеленоград

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      reg57 12 апреля 2016, 20:46

      бред

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 апреля 2016, 20:39

      Упростили донельзя. Думается, в 2025 году вернут прежнюю эмблему с корабликом. Без него никак

      0
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 12 апреля 2016, 20:13

      Ахахах у Гамбурга вообще жесткая эмблема:))) Раньше даже не замечал как-то

      0
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      Рейтинг: +82

      KELT88 12 апреля 2016, 19:59

      ахахахаах

      0
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