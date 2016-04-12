Аруна: «Тренировался с «Кайратом», но переговоры зашли в тупик»

Нигерийский полузащитник Лукман Аруна, являющийся игроком «Астаны», признался, что мог оказаться в другой казахстанской команде — «Кайрате».

«Я очень рад, что буду выступать в составе клуба. Моя новая команда ставит перед собой амбициозные задачи как в чемпионате, так и на европейской арене.

Я провел несколько тренировок в составе «Кайрата», после чего наши переговоры зашли в тупик. Сейчас я игрок «Астаны» и хочу сделать все, что смогу, чтобы помочь своей команде выполнить поставленные задачи», — сказал нигериец.

Напомним, что правами на футболиста владеет киевское «Динамо».