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Лига чемпионов. «Атлетико» и «Бавария» выходят в полуфинал

13 апреля 2016, 23:35
80

1/4 финала Лиги чемпионов. Ответные матчи

Атлетико – Барселона – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гризманн, 36; 2:0 – Гризманн (пенальти), 88.

Атлетико: Облак, Годин, Филипе Луис, Лукас, Хуанфран, Коке, Габи, Сауль Ньигес, Феррейра-Карраско (Тейе, 74), Фернандес (Савич, 90+3), Гризманн (Корреа, 90).

Барселона: тер Штеген, Жорди Альба, Пике, Маскерано, Дани Алвес (Серхи Роберто, 64), Бускетс, Ракитич (Туран, 64), Иньеста, Суарес, Месси, Неймар.

Первый матч – 1:2

Бенфика – Бавария – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Хименес, 27; 1:1 – Видаль, 37; 1:2 – Мюллер, 52; 2:2 – Талиска, 76.

Бенфика: Эдерсон, Фейса, Хименес, Линделоф, Сальвио (Талиска, 67), Элизеу (Йович, 88), Пицци (Гедеш, 58), Жардел, Андре Алмейда, Карсела-Гонсалес, Ренату Санчес.

Бавария: Нойер, Лам, Алаба, Хави Мартинес, Киммих, Алькантара, Хаби Алонсо (Бернат, 90), Рибери (90+2), Дуглас Коста, Видаль, Мюллер (Левандовски, 84).

Первый матч – 0:1

Реал – Вольфсбург 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Роналду, 16. 2:0 – Роналду, 17. 3:0 – Роналду, 77.

Реал: Навас, Пепе, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич (Варан, 90), Каземиро, Кроос, Бэйл, Роналду, Бензема (Хесе, 84).

Вольфсбург: Бенальо, Данте, Налдо, Родригес, Виейринья, Шюррле, Луис Густаво, Арнольд, Гилавоги (Дост, 80), Дракслер (Крузе, 32), Бруно Энрике (Калиджури, 72).

Первый матч – 0:2

Манчестер Сити – ПСЖ – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – де Брюйне, 76.

Манчестер Сити: Харт, Отаменди, Клиши, Санья, Мангаля, Фернандо, Фернандиньо, де Брюйне (Туре, 84), Навас, Сильва (Делф, 87), Агуэро (Ихеаначо, 90).

ПСЖ: Трапп, Тиаго Силва, Маркиньос, Максвелл, Орье (Пасторе, 61), Ди Мария, Рабьо, Мотта (Лукас, 44), ван дер Виль, Ибрагимович, Кавани.

Нереализованный пенальти: Агуэро, 30.

Первый матч – 2:2

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Вольфсбург Манчестер Сити ПСЖ Бенфика Бавария Барселона Атлетико
Комментарии (80)
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ЖОРРО
1460493979
Молодцы сливочные!!!Исправились!))) Зидан впервые в полуфинале как тренер...ну а Криштиану как всегда превосходен!Браво!!!! Манчестер Сити впервые вышли в полуфинал,молодцы!!!Браво!
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alexfor
1460494148
мда, защита вольфсбурга - клоуны. да и остальные недалеко ушли.
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msbleff
1460494435
Роналду-король! Кто бы что не говорил,но когда надо,он играет на максимуме.
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KARAT777
1460495742
Роналду доказывает что на данный момент он лучший в мире ...
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MaxBet5555
1460495748
Ну что, что а после таких ответных матчей нет даже сомнений что в первых был очевидный дог на руку королям....Ну а что касается футбола.....бедный ПСЖ))))
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abhvfdtcn
1460580429
Я даже специально зарегистрировался, чтобы написать комментарий. ПППППХХХАААА ХХХАААА ХААААА бахселона ТТТТТУУУУУУУ ТУУУУУУУУУУуууууууу
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Ajax_Amsterdam
1460580755
И где великий гном??? А?? обсёр он а не звезда!!! Схавали барсучки!!! Говорили что он важные матчи тянет не то что КриРо.. и чё?? Натянулся он! Пойте и дальше песни про величие этого середняка!
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loginde
1460582136
Желаю удачи матрасникам. Чтоб в этот раз стали чемпионами.
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Masteralex
1460582774
вопрос только в том, является ли футболом то, во что играет Атлетико? Очень грязная игра, судья много позволил, превратив матч в очень опасное для игроков побоище. Надеюсь в полуфинале им попадётся судья, который заставит с помощью ЖК играть Атлетико в чистый футбол и тогда мы посмотрим чего Атлетико стоит на самом деле :)
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SPARTAK-ARMANi
1460586398
месси и компания нытиков не могли и не могут играть в мужской футбол. те кто говорят про грязный или жесткий футбол они не правы. если мимо месси пробежали и он подает от скорости игрока это не значит что их сбили или что играют в грубый футбол. и смотрел всю игру и я не увидел автобуса никакого. особенно в первом тайме. возили этих девчонок по полной
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