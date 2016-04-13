Лига чемпионов. «Атлетико» и «Бавария» выходят в полуфинал

1/4 финала Лиги чемпионов. Ответные матчи
Атлетико – Барселона – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Гризманн, 36; 2:0 – Гризманн (пенальти), 88.
Атлетико: Облак, Годин, Филипе Луис, Лукас, Хуанфран, Коке, Габи, Сауль Ньигес, Феррейра-Карраско (Тейе, 74), Фернандес (Савич, 90+3), Гризманн (Корреа, 90).
Барселона: тер Штеген, Жорди Альба, Пике, Маскерано, Дани Алвес (Серхи Роберто, 64), Бускетс, Ракитич (Туран, 64), Иньеста, Суарес, Месси, Неймар.
Первый матч – 1:2
Голы: 1:0 – Хименес, 27; 1:1 – Видаль, 37; 1:2 – Мюллер, 52; 2:2 – Талиска, 76.
Бенфика: Эдерсон, Фейса, Хименес, Линделоф, Сальвио (Талиска, 67), Элизеу (Йович, 88), Пицци (Гедеш, 58), Жардел, Андре Алмейда, Карсела-Гонсалес, Ренату Санчес.
Бавария: Нойер, Лам, Алаба, Хави Мартинес, Киммих, Алькантара, Хаби Алонсо (Бернат, 90), Рибери (90+2), Дуглас Коста, Видаль, Мюллер (Левандовски, 84).
Первый матч – 0:1
Голы: 1:0 – Роналду, 16. 2:0 – Роналду, 17. 3:0 – Роналду, 77.
Реал: Навас, Пепе, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич (Варан, 90), Каземиро, Кроос, Бэйл, Роналду, Бензема (Хесе, 84).
Вольфсбург: Бенальо, Данте, Налдо, Родригес, Виейринья, Шюррле, Луис Густаво, Арнольд, Гилавоги (Дост, 80), Дракслер (Крузе, 32), Бруно Энрике (Калиджури, 72).
Первый матч – 0:2
Манчестер Сити – ПСЖ – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – де Брюйне, 76.
Манчестер Сити: Харт, Отаменди, Клиши, Санья, Мангаля, Фернандо, Фернандиньо, де Брюйне (Туре, 84), Навас, Сильва (Делф, 87), Агуэро (Ихеаначо, 90).
ПСЖ: Трапп, Тиаго Силва, Маркиньос, Максвелл, Орье (Пасторе, 61), Ди Мария, Рабьо, Мотта (Лукас, 44), ван дер Виль, Ибрагимович, Кавани.
Нереализованный пенальти: Агуэро, 30.
Первый матч – 2:2