Это'О: «Лестер» Раньери покорил мое сердце»

Форвард турецкого «Антальяспора» Самуэль Это'О в восторге от игры «Лестера». Напомним, что в текущем сезоне «лисы» близки к сенсационной победе в АПЛ.

«У меня были шансы влюбиться в множество клубов, но мое сердце покорил «Лестер» Клаудио Раньери. Джейми Варди? Это хороший игрок, но феномен «Лестера» – это Раньери. Он просто бесподобен. Эта команда точно станет чемпионом Англии», — сказал камерунец.

За пять туров до окончания сезона «Лестер» опережает «Тоттенхэм», идущий вторым, на семь очков.