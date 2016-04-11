Кержаков: «Дзюбе по силам забить 150 голов, если и дальше так продолжит»

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков поздравил форварда «Зенита» Артема Дзюбу с достижением отметки в 100 голов за карьеру. Юбилейный мяч игрок сине-бело-голубых забил в ворота «Амкара» в поединке 23-го тура РФПЛ. Напомним, что Кержаков является лидером в зачете «Клуба 100»: на счету игрока 231 забитый гол.

«Хочу поздравить Артема. 100 голов – достижение хорошее. Чего пожелать нападающему? Только еще больше голов. А как спортсмену желаю Дзюбе здоровья, чтобы обходился без травм. Будет продолжать забивать так же, как в этом сезоне, вполне может и 150 забить. Если очень захотеть, обязательно все получится», – сказал Кержаков.