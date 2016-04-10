Газзаев: «Только пять-шесть игроков уровня Промеса помогут «Спартаку» попасть в Лигу чемпионов»

Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев поделился мнением об игре 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Кубанью» (2:2).

«Игра была достаточно интересной. Много голевых моментов. Обе команды играли на победу. Но этого мало. И «Спартаку», и «Кубани» необходим результат. Гол Аподи? Это был удар отчаяния. Дайте ему еще тысячу раз так пробить – не забьет.

Инфраструктура «Спартака» отвечает требованиям Лиги чемпионов. Но качество игроков не на том уровне, на каком хотелось бы. У Аленичева есть материал, с которым он работает. А чтобы «Спартак» играл в Лиге чемпионов и играл достойно, «Спартаку» нужно пять-шесть игроков уровня Промеса», – сказал Газзаев.