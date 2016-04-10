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    Павлюченко: «Сезон позорный: рассчитывал набрать форму, а «набрал» травму»

    Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко остался недоволен сезоном, который он проводит в краснодарской команде.

    — После всех этих передряг не жалеете, что прошлым летом перешли в «Кубань»?

    — Если бы мне сказали, что будет одна травма, потом другая, что играть придется очень мало, наверное, не пошел бы. Да и кто бы пошел? Все же хотят играть и забивать. Но кто может знать такое наперед?

    Да, я, по сути, не был готов к старту чемпионата, но рассчитывал быстро набрать форму уже по его ходу. А «набрал» травму, надолго выбившую из колеи. И зимой на сборах, опять – только-только все наладилось, начало получаться, как снова повреждение и месяц простоя. Но все это ведь не от клуба зависит?

    — В одном из своих интервью на этой неделе вы оценили свой нынешний сезон, как позорный…

    — А как его еще можно оценить, если я не забил ни одного гола? Сейчас в мыслях только одно: работать так, чтобы выходить на поле чаще и забить хоть два-три мяча – иначе сезон будет черным пятном на всей моей футбольной биографии.

    Источник: Спортфакт

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    10.04.2016 10:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 10 апреля 2016, 13:41

      не позорьзя иди работать в охрану...

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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 10 апреля 2016, 11:20

      на печку иди - спать пора

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