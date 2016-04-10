Павлюченко: «Спартак» был и остается особым для меня клубом»

Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко рассказал о своем отношении к сегодняшнему сопернику краснодарцев — московскому «Спартаку».

— Поговорим о предстоящем матче – вы по-прежнему спартаковец в душе?

— Конечно. Этот клуб был и остается для меня особым.

— Горите желанием что-то ему доказать?

— Да бросьте, что мне ему доказывать? Я горю желанием выйти на поле и помочь «Кубани» — очки нам нужны как воздух, независимо от того, с кем играем.

— Вы внимательно следите за своим «особым» клубом?

— Стараюсь – видел практически все их игры.

— И почему у него из года в год «не выходит каменный цветок»?

— Очень сложный вопрос, ответ на который я, если честно, не знаю. Сказать, что руководитель плохой, глядя на стадион и клубную академию, нельзя. Футболисты никчемные? Тоже нет. Тренер слабый? Опять мимо. Может быть, текучка кадров дает о себе знать – состав-то каждый год меняется неслабо?

— Если бы вас под пистолетом заставили назвать имя будущего чемпиона России, кого выбрали бы?

— Мне бы хотелось, чтобы чемпионом стал «Ростов». Хотя бы для разнообразия и примера всем остальным. Но, думаю, ростовчанам просто не хватит опыта борьбы за медали. Да и кадровый ресурс у них слабее, чем у ЦСКА с «Зенитом». Туров-то еще много, а «Ростов» вот и с «Анжи» очки потерял. Плюс ему еще играть с нами, а южное дерби простым не бывает.

— То есть, первым финиширует…

— Больше шансов у ЦСКА, хотя «Зенит» набрал сейчас такой ход, что обязательно использует любую, даже малейшую заминку армейцев. Очень здорово выглядят!

— В этом противоборстве вы за кого?

— Как я могу быть за кого-то из главных соперников «Спартака»? (Смеется.)