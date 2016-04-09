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Дзюба: «Странно, что сам Слуцкий «Мордовии» не забил»

9 апреля 2016, 17:48
12

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после встречи 23-го тура РФПЛ с «Амкаром» рассказал о том, как забивал свой сотый мяч в карьере, а также отметил, что «Мордовия» подозрительно легко дала себя обыграть ЦСКА (1:7).

– Трудным получился 100-й гол?

– Там кто-то из защитников мяч неожиданно пропустил, Олег Шатов не выключился из эпизода надо отдать ему должное. Олег черпачком перекидывал голкипера, в перекдладину попал. Тут ко мне мяч отлетел. Может, вернулось ко мне за эпизод в матче с ЦСКА. Тогда не бутсой ударил, а чем-то другим. То ли галиком, то ли еще чем. Очень приятно забить в таком матче. В таких трудных матчах в таких эпизодах все и решается. Два трудовых гола занесли, можно сказать. Это ключевая победа. Гонка продолжается. Сейчас увидели, что «Мордовия» вытворила с ЦСКА. Я не знаю... Это позорище, если честно. 7:1. С нами они приезжают, 0:0 убиваются. А тут добро пожаловать – забивайте все. Леонид Викторович там случайно не забил, нет? Пародия, если честно. А мы к ним приедем скоро, они убиваться станут.

– У вас, кстати, не видно с собой мяча.

– А его уже забрали. Расписались все – персонал, игроки. Все, кто был в раздевалке. Мне его уже в Петербурге отдадут.

– Туннеля вам теперь не избежать?

– Ну, туннель будет не только у меня, но и у Боаша. Я его уже поздравил с трехсотым матчем. Кокорин тоже забил первый. Так что втроем пройдем.

– С трибун показалось, что вы о чем-то часто беседовали с Белоруковым. О чем?

– Да не сказать, чтобы беседовали, просто успокаивал, говорил и с Зайцевым. Просто Белоруков любит поболтать на поле, говорун, любит поскандалить, завести, попрессинговать судью. Так что где-то успокаивал, где-то просто что-то обсуждали. Но ничего такого, рабочие моменты. У нас же не хоккей!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь ЦСКА Мордовия Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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Zeff
1460215335
Забил бы и Слуцкий. Но на такое безобразие денег видимо не хватило.
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somn
1460215536
Дзюбе надо не болтать языком, а работать на поле с полной отдачей. Тогда и результат будет.
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Дон-Батя
1460216620
Остроумие включил!!!))
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RUSARM
1460221016
Как бы Дзюба не поплатился за свой язычек, а то Слуцкий забъет ему,что то ,куда то!!
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Челнинец
1460233259
я думаю не только ему всем показалось что матч купленный )))
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bw17
1460238903
Дзюба большой пиз..абол.. Нельзя так неуважать коллег по цеху..
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Ooops)
1460252038
Комментарий удален.
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СЛАВА 81
1460274638
Молодец игрочище. И хватит рот затыкать.
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Hiddink95
1460278797
у Дзюбы знатно пригорело)
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OOOVVV.
1460282601
Артём любит языком молоть.Этого у него не отнять.
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