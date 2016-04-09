Дзюба: «Странно, что сам Слуцкий «Мордовии» не забил»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после встречи 23-го тура РФПЛ с «Амкаром» рассказал о том, как забивал свой сотый мяч в карьере, а также отметил, что «Мордовия» подозрительно легко дала себя обыграть ЦСКА (1:7).

– Трудным получился 100-й гол?

– Там кто-то из защитников мяч неожиданно пропустил, Олег Шатов не выключился из эпизода надо отдать ему должное. Олег черпачком перекидывал голкипера, в перекдладину попал. Тут ко мне мяч отлетел. Может, вернулось ко мне за эпизод в матче с ЦСКА. Тогда не бутсой ударил, а чем-то другим. То ли галиком, то ли еще чем. Очень приятно забить в таком матче. В таких трудных матчах в таких эпизодах все и решается. Два трудовых гола занесли, можно сказать. Это ключевая победа. Гонка продолжается. Сейчас увидели, что «Мордовия» вытворила с ЦСКА. Я не знаю... Это позорище, если честно. 7:1. С нами они приезжают, 0:0 убиваются. А тут добро пожаловать – забивайте все. Леонид Викторович там случайно не забил, нет? Пародия, если честно. А мы к ним приедем скоро, они убиваться станут.

– У вас, кстати, не видно с собой мяча.

– А его уже забрали. Расписались все – персонал, игроки. Все, кто был в раздевалке. Мне его уже в Петербурге отдадут.

– Туннеля вам теперь не избежать?

– Ну, туннель будет не только у меня, но и у Боаша. Я его уже поздравил с трехсотым матчем. Кокорин тоже забил первый. Так что втроем пройдем.

– С трибун показалось, что вы о чем-то часто беседовали с Белоруковым. О чем?

– Да не сказать, чтобы беседовали, просто успокаивал, говорил и с Зайцевым. Просто Белоруков любит поболтать на поле, говорун, любит поскандалить, завести, попрессинговать судью. Так что где-то успокаивал, где-то просто что-то обсуждали. Но ничего такого, рабочие моменты. У нас же не хоккей!