Гвардиола: «Мы должны побеждать, но при этом нам обязательно показывать хороший футбол»

Наставник мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола рассказал о том, чего ожидает от матча 32-го тура немецкой Бундеслиги со «Штутгартом».

«До финиша осталось шесть туров. С каждым матчем наша команда становится все ближе к заветной цели. Мы должны побеждать, но при этом нам обязательно показывать хороший футбол.

У «Штутгарта» в составе есть быстрые, физически сильные игроки: Костич, Вернер, Дидави. Из последних пяти соперников все, кроме одного, играли против нас с пятью защитниками», – сказал испанец.

Матч состоится сегодня, 9 апреля. Начало встречи в 16:30.