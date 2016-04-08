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  • Ташуев: «Мы та команда, которая играет со «Спартаком» весьма удачно!»

Ташуев: «Мы та команда, которая играет со «Спартаком» весьма удачно!»

8 апреля 2016, 23:33
15

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ против «Спартака». В нынешнем сезоне краснодарцы обыграли москвичей в чемпионате и в Кубке со счетом 3:0 и 1:0 соответственно.

«У нас бог любит троицу. Мы ведь та команда, которая играет со «Спартаком» весьма удачно! Шучу, конечно. Игра будет сложная. Понимаем, что психологическое состояние «Спартака» сейчас не очень хорошее после поражения от «Ростова». Потому «красно-белые» будут особо настраиваться на нас. А нам отступать некуда, мы будем играть в свой футбол и стараться достичь максимального результата», – сказал Ташуев.

Матч «Спартак» – «Кубань» состоится в воскресенье, 10 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Спартак Ташуев Сергей
Комментарии (15)
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1bear
1460149492
Кубани-удачи
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1460151300
Рейтинг моих личных ожиданий от этой игры колеблется между спокойной (2:0) победой москвичей (т.к. мысли кубанцев на подсознательном уровне завалены тратами словно с неба свалившейся з/пл. за неск-ко м-цев) и просто веселеньким футболом с массой нереализованных моментов, но с точно таким же (2:0) исходом. Поэтому буду болеть за веселуху, надеясь что голов окажется раза в два больше, а кто в итоге победит - на сей раз без разницы.
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Диктор
1460162407
Играла........................
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bolela_16
1460180010
Бедная Кубань, завтра вся страна смотрит на судей...
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REDWHITE_
1460180128
Хлопнем семечки, а потом бомжатник
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rusti2006
1460182945
Удачи Кубани !
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zeni
1460188598
Кубани ПобедИ!!!!
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serhz
1460193140
Ташуев !--много стал балаболить! Ты сначала из зоны вылета команду уведи , а потом будешь рассказывать про удачи со Спартаком.
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