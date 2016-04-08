Ташуев: «Мы та команда, которая играет со «Спартаком» весьма удачно!»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ против «Спартака». В нынешнем сезоне краснодарцы обыграли москвичей в чемпионате и в Кубке со счетом 3:0 и 1:0 соответственно.

«У нас бог любит троицу. Мы ведь та команда, которая играет со «Спартаком» весьма удачно! Шучу, конечно. Игра будет сложная. Понимаем, что психологическое состояние «Спартака» сейчас не очень хорошее после поражения от «Ростова». Потому «красно-белые» будут особо настраиваться на нас. А нам отступать некуда, мы будем играть в свой футбол и стараться достичь максимального результата», – сказал Ташуев.

Матч «Спартак» – «Кубань» состоится в воскресенье, 10 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.