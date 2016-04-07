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    Новый инвестор погасил долги «Кубани» перед футболистами

    «Кубань» погасила долги по зарплате перед собственными игроками. Сообщается, что это стало возможно благодаря денежным вливаниям нового инвестора клуба, имя которого не разглашается. Напомним, бизнесмен Олег Мкртчян, спонсировавший команду, ранее заявил, что больше не может финансово помогать краснодарцам.

    «Общая задолженность «Кубани» составляла около 1,5 миллиарда рублей. Данная сумма включала в себя в том числе долги по зарплате перед футболистами команды. Сложилась ситуация, что игроки были готовы обратиться с жалобами в палату по разрешению споров РФС.

    Однако администрации Краснодарского края удалось договориться с инвестором, благодаря которому задолженность по зарплате перед футболистами была полностью погашена. В «Кубани» будет проведен аудит. Часть долгов, имеющихся у клуба на данный момент, возможно, удастся реструктурировать», – говорится в источнике.

    Источник: ТАСС

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    07.04.2016 23:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 апреля 2016, 16:07

      Ну значит, Спартаку опять ничего не светит. Кубань ему не обыграть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +84

      Хмурый71 8 апреля 2016, 15:50

      "имя которого не разглашается" - что за тайна такая? Народ должен знать имя героя!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17

      Spark95god 8 апреля 2016, 00:29

      Ну слава богу все норм теперь будет

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