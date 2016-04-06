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    Дмитрий Комбаров дисквалифицирован на два матча

    КДК РФС вынес наказание защитнику московского «Спартака» Дмитрию Комбарову в виде двух матчей дисквалификации. Напомним, что в поединке предыдущего тура РФПЛ игрок был удален с поля после инцидента с полузащитником «Ростова» Тимофеем Калачевым.

    Ближе к концу встречи Комбаров нарушил правила на Калачеве, когда тот находился без мяча. За этот инцидент 29-летний футболист получил вторую желтую карточку и был удален. Уходя с поля, Комбаров наступил на ногу Калачеву, который лежал на газоне.

    Встреча между «Ростовом» и «Спартаком» состоялась в Ростове-на– Дону и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

    Источник: ТАСС

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    06.04.2016 16:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6878

      sochi-2013 6 апреля 2016, 20:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Калачев, хоть и игрок не плохой, гнида еще та!

      -4
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > sochi-2013 7 апреля 2016, 07:36

      Обоснуй. Я тоже могу сказать. Ты хоть и парень неплохой, но гнида еще та.

      2
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      Рейтинг: +71

      Ден61 6 апреля 2016, 19:38

      Правильно,все по делу.

      0
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      Рейтинг: +76

      takca 6 апреля 2016, 18:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А за что 2 матча на видеоповторе он калача не трогал и через 2 минуты калач довольно резво пытался бежать в атаку.

      -5
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 6 апреля 2016, 18:48

      Хоть и болею за "Спартак" мало дали. Видимо скостили из-за судейской ошибки.

      -1
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      Рейтинг: +8

      ETerno 6 апреля 2016, 18:34

      Комментарий удален.

      -1
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      Рейтинг: +26

      xvan8 6 апреля 2016, 18:22

      Однояйцевый играл бы так пи.....с, всадник без головый, бей беги на большее ума нет.Клоуны ,по делу вас ростов от имел.

      3
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 6 апреля 2016, 17:45

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      Калачев та еще провакация

      -11
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Barsuk52 6 апреля 2016, 19:40

      Где ты такое слово взял? А если взял,пиши правильно-провОкация

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 7 апреля 2016, 07:42

      Нет смысла объяснять.)))

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      Рейтинг: +20

      WindShare 6 апреля 2016, 17:38

      Сфолил на игроке без мяча, потом наступил ещё на него.. Неадекват. Два матча маловато на мой взгляд.

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