Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лодыгин: «Многие употребляли в мой адрес довольно жесткие слова»

Лодыгин: «Многие употребляли в мой адрес довольно жесткие слова»

6 апреля 2016, 11:22
16

Вратарь сборной России Юрий Лодыгин рассказал о том, как он относится к критике, которая обрушилась на него после матча с Францией (2:4).

– Как оцениваете поездку в сборную?

– В целом ощущения положительные, хотя есть существенный негативный момент – поражение от Франции. Оно мне серьезно «насолило» и «наперчило». Хотя согласен не со всей критикой, что вылилась на меня после Сен-Дени. Может быть, раньше сильно переживал бы, был бы морально подорван, но теперь ко всему этому отношусь немного по-другому.

К тому же нам предстояла подготовка к ЦСКА, поэтому не было времени вспоминать, кто что про меня сказал. Конечно, наутро после матча с Францией размышлял о четвертом голе, прикидывал, как можно было сыграть по-другому. Но быстро сделал выводы и продолжил работу.

– Неужели абсолютно не реагировали на шквал критических комментариев и статей? Зная вас, не могу поверить...

– Ну как... Оставаться совсем уж спокойным, конечно, не получается. Потому что многие употребляли в мой адрес довольно жесткие слова. Но я же с этим ничего поделать не могу. Просто иногда не понимаю, с какой целью все эти люди так говорят?

С другой стороны, повторю, что готов к подобным вещам. И если что-то где-то попадается на глаза, стараюсь просто не обращать внимания. Есть люди, которые желают тебе только добра, только хорошего – несмотря ни на что. А есть те, кто хотят натурально сравнять тебя с землей. Ну ненесимпатичен ты им, не нравишься, как бы ни играл, как бы ни вел себя.

Плюс есть еще реплики фанатов, которые не любят и критикуют «Зенит», поскольку болеют за другие команды. Это вообще несправедливо. Впрочем, хватит об этом. Главное – не принимать все это близко к сердцу и продолжать играть. Другого выхода у меня все равно нет – только думать о следующих матчах, тренироваться, готовиться.

Напомним, что Лодыгин вышел на поле после перерыва и пропустил два мяча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Лодыгин Юрий
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1459936315
Да просто постарайся не обращать внимание,просто играй.Хотя согласен очень быд-лятчество напрягает.Особенно когда понимаешь что пишут плебеи.
Ответить
srg38
1459936697
Голы которые в первом тайме пропустил Игорясик - игровые, к нему претензий нет. А вот во втором тайме Юрок накосячил, оба гола на его совести, не место такому в сборной. Всрал по полной.
Ответить
REDWHITE_
1459936766
зениту надо у Спартака Песьякова купить. Он на голову сильней лодыркина.
Ответить
АртурZaСМ
1459939165
Не пойму почему его снова и снова приглашают в сборную?... ведь целая россыпь киперов на порядок лучше...
Ответить
neveldomha
1459942714
Лодыгин вышел в восресенье и не пропустил ни одного, а великий Акинфеев два.
Ответить
шеффилд таун
1459948162
Ну что-то нехватает в нём (Лодыгин)!!!! Толи мастерства !!!???
Ответить
Главные новости
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
1
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
3
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
14
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
2
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
3
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
11
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
1
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
1
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
6
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
122
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
8
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
Вчера, 20:30
14
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:26
10
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
Вчера, 20:23
12
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
Вчера, 20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+