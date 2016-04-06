Лодыгин: «Многие употребляли в мой адрес довольно жесткие слова»

Вратарь сборной России Юрий Лодыгин рассказал о том, как он относится к критике, которая обрушилась на него после матча с Францией (2:4).

– Как оцениваете поездку в сборную?

– В целом ощущения положительные, хотя есть существенный негативный момент – поражение от Франции. Оно мне серьезно «насолило» и «наперчило». Хотя согласен не со всей критикой, что вылилась на меня после Сен-Дени. Может быть, раньше сильно переживал бы, был бы морально подорван, но теперь ко всему этому отношусь немного по-другому.

К тому же нам предстояла подготовка к ЦСКА, поэтому не было времени вспоминать, кто что про меня сказал. Конечно, наутро после матча с Францией размышлял о четвертом голе, прикидывал, как можно было сыграть по-другому. Но быстро сделал выводы и продолжил работу.

– Неужели абсолютно не реагировали на шквал критических комментариев и статей? Зная вас, не могу поверить...

– Ну как... Оставаться совсем уж спокойным, конечно, не получается. Потому что многие употребляли в мой адрес довольно жесткие слова. Но я же с этим ничего поделать не могу. Просто иногда не понимаю, с какой целью все эти люди так говорят?

С другой стороны, повторю, что готов к подобным вещам. И если что-то где-то попадается на глаза, стараюсь просто не обращать внимания. Есть люди, которые желают тебе только добра, только хорошего – несмотря ни на что. А есть те, кто хотят натурально сравнять тебя с землей. Ну ненесимпатичен ты им, не нравишься, как бы ни играл, как бы ни вел себя.

Плюс есть еще реплики фанатов, которые не любят и критикуют «Зенит», поскольку болеют за другие команды. Это вообще несправедливо. Впрочем, хватит об этом. Главное – не принимать все это близко к сердцу и продолжать играть. Другого выхода у меня все равно нет – только думать о следующих матчах, тренироваться, готовиться.

Напомним, что Лодыгин вышел на поле после перерыва и пропустил два мяча.