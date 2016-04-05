Павлюченко: «Кубань» погасила большую часть долгов перед футболистами»

Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко сообщил, что руководство краснодарского клуба начало выплачивать задолженности футболистам.

– Да, выплаты начались. Большую часть долгов уже погасили.

– То, что деньги будут, гарантировал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка?

– Да, он приехал за несколько дней до матча с «Амкаром». Сказал, что все будет нормально и что скоро начнут гасить долги. И буквально на следующий день стали приходить деньги.

– Настроение в команде улучшилось?

– У меня всегда настроение нормальное вне зависимости от того, платят мне или нет. Я-то мог еще полгода потерпеть – для меня это не такая большая проблема. Но мне было больно смотреть на молодых ребят, которым порой не хватало денег на оплату съемной квартиры. Я это видел и своим интервью хотел достучаться до руководства.

– И у вас получилось.

– У клуба, как я понимаю, теперь новое руководство. И оно сразу начало выполнять свои обещания. Поэтому, думаю, в дальнейшем все будет хорошо.

– Новое руководство – это люди из администрации края?

– Да.

– С Олегом Мкртчаном, который является одним из акционеров «Кубани», команда не виделась?

– Один раз встречались – на зимних сборах. Он сказал, что в дальнейшем будет финансировать команду, помогать… Не знаю, что администрация края и Мкртчан решат насчет финансирования «Кубани». Мне, в принципе, без разницы. Главное, чтобы зарплаты и премиальные выплачивались в срок.