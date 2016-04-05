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  • Панов: «Судьи не убивали «Спартак», красно-белые сами проиграли матч «Ростову»

Панов: «Судьи не убивали «Спартак», красно-белые сами проиграли матч «Ростову»

5 апреля 2016, 15:59
8

Экс-нападающий сборной России Александр Панов поделился своим мнением относительно поражения московского «Спартака» от «Ростова» (0:2) в матче 22 тура российской Премьер-лиги.

«Безусловно, матч являлся для команд ключевым. Одни борются за чемпионство, другие – за попадание в еврокубки. Уровень российских судей сейчас довольно низок и первый гол тому подтверждение. Первый мяч в таких матчах всегда дает преимущество. «Спартак» смотрелся неплохо, имел моменты, но подвела реализация. А второй пропущенный мяч все закончил.

«Спартак» не убивали, «Спартак» проиграл этот матч сам. И вообще он сыграл плохо, хотя судьи и допустили ошибки, повлиявшие на результат», – отметил Панов.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Панов Александр
Комментарии (8)
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Тяп-Ляп.
1459861390
Ростов просто размазал Сраптака по великолепному газону Олимпа,это же очевидно и не оспаривается дже самими сраптаковцами.
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АртурZaСМ
1459869760
Ага в аналогичной ситуации будь на месте Спартака Зенит этот горе-эксперт и "СУПЕРФУТБОЛИСТ" (каким он себя считает) в прошлом пел бы совсем другую песню...
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Диктор
1459869978
Ну да-просто засчитали два гола вне правил-а так нет конечно совсем нет.
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killerman77
1459878187
спам играл плохо, но это не повод засчитывать два гола из офсайда
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Sergej-74
1459879601
Проиграли может и сами но голы то не по правилам,по правилам то ростов не забил
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