Панов: «Судьи не убивали «Спартак», красно-белые сами проиграли матч «Ростову»

Экс-нападающий сборной России Александр Панов поделился своим мнением относительно поражения московского «Спартака» от «Ростова» (0:2) в матче 22 тура российской Премьер-лиги.

«Безусловно, матч являлся для команд ключевым. Одни борются за чемпионство, другие – за попадание в еврокубки. Уровень российских судей сейчас довольно низок и первый гол тому подтверждение. Первый мяч в таких матчах всегда дает преимущество. «Спартак» смотрелся неплохо, имел моменты, но подвела реализация. А второй пропущенный мяч все закончил.

«Спартак» не убивали, «Спартак» проиграл этот матч сам. И вообще он сыграл плохо, хотя судьи и допустили ошибки, повлиявшие на результат», – отметил Панов.