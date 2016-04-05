Алонсо: «Последние два месяца были ужасными для «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо уверен, что его команда способна играть еще лучше, если все игроки будут в строю.

«У нас не бывает проблем, когда вся команда в строю. Но последние два месяца были ужасными с этой точки зрения. Мы не играли на высшем уровне, потому что ряд важных для нас футболистов не могли помочь команде.

Когда у тренера нет проблем с выбором состава на игру, то и команда действует на максимуме своих возможностей», – считает Алонсо.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Бенфика» состоится во вторник, 5 апреля, в 21:45 по московскому времени.