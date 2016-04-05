Алиев заявлен за любительский клуб «Катандзаро»

Бывший полузащитник киевского «Динамо», «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев будет выступать за клуб «Катандзаро», который выступает в Киевской футбольной любительской лиге и является бронзовым призером лиги КФЛЛ прошлого сезона, сообщает Футбол 24. Стоит отметить, что в первой части сезона Алиев играл за другую любительскую команду – «Рух» из Винников.

Напомним, что на днях стало известно об алкогольных и наркотических проблемах Алиева, о которых рассказала его супруга Татьяна.