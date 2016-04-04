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    Жена Алиева: «Саша нюхает кокаин»

    Жена экс-футболиста «Локомотива» Александра Алиева Татьяна рассказала подробности ночного инцидента, произошедшего в их семье.

    «Я сейчас нахожусь в шоковом состоянии: не знаю куда идти и что делать. В ночь с субботы на воскресенье муж, который до этого двое суток неизвестно где пропадал, заявился домой и устроил очередную «разборку». Снова избил меня, таскал за волосы по полу, бил по голове ногами. У меня сейчас на голове огромная гематома, мне даже трудно говорить. Может, и сотрясение мозга, уже не знаю, какое по счету... Я и подумать не могла, что он когда-нибудь поднимет руку на детей, но ночью он побил также Виталика. Снова вызывали полицию, но побои снимать уже не ходили. В присутствии полицейских он пригрозил упрятать меня на 7 лет в тюрьму, якобы за какие-то наркотики. Но я никогда их не принимала и не собираюсь, это знает все наши близкие и друзья. Они также осведомлены, что на протяжении последних трех лет Саша не только не просыхает, но и нюхает кокаин, а может, и еще что-то принимает. Я позвонила адвокату и знакомым журналистам, чтобы в их присутствии немедленно пройти тест на наркотики вместе с мужем, но он, естественно, никуда не захотел идти», – заявила Алиева.

    Источник: Сегодня.ua

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    04.04.2016 00:13
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 5 апреля 2016, 12:26

      "Снова избил меня, таскал за волосы по полу, бил по голове ногами"
      Удар у Саши будь здоров, сейчас бы она не смогла говорить уж точно

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 4 апреля 2016, 10:21

      Там все такие, на салое дов это норма!

      -1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 4 апреля 2016, 09:39

      Пьет, нюхает, втирает, жрет, вкалывает..... Это диагноз...

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 4 апреля 2016, 09:03

      Может он ещё и мельдония понажрался!

      1
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 4 апреля 2016, 08:30

      К емельяненко его, на пару мутить будут, уж на детей руку поднимать

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 4 апреля 2016, 08:03

      А что, Алиев такая величина в нашем футболе?

      0
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 4 апреля 2016, 08:00

      НУ ПРОСТО СТРАСТИ МОРДАСТИ!!!!!ПОПРОБУЙ РАЗБЕРИСЬ КТО ЧТО НЮХАЕТ!!????НАШАТЫРЬ ИЛИ КОКАИН!!???

      0
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      Рейтинг: +19

      forgiven_guy 4 апреля 2016, 07:50

      Антифутбольная новость

      0
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      Рейтинг: +76

      Merovingen 4 апреля 2016, 07:32

      Ещё бы мужа послушать. А то об одном и том же два человека могут давать такие далёкие друг от друга показания, что диву даёшься.

      0
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      Рейтинг: +3931

      Kollljan 4 апреля 2016, 07:23

      Жена Алиева: «Саша нюхает кокаин»
      А что нюхаешь ты? Мужа сдавать не хорошо!

      -2
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