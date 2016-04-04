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Жена Алиева: «Саша нюхает кокаин»

4 апреля 2016, 00:13
28

Жена экс-футболиста «Локомотива» Александра Алиева Татьяна рассказала подробности ночного инцидента, произошедшего в их семье.

«Я сейчас нахожусь в шоковом состоянии: не знаю куда идти и что делать. В ночь с субботы на воскресенье муж, который до этого двое суток неизвестно где пропадал, заявился домой и устроил очередную «разборку». Снова избил меня, таскал за волосы по полу, бил по голове ногами. У меня сейчас на голове огромная гематома, мне даже трудно говорить. Может, и сотрясение мозга, уже не знаю, какое по счету... Я и подумать не могла, что он когда-нибудь поднимет руку на детей, но ночью он побил также Виталика. Снова вызывали полицию, но побои снимать уже не ходили. В присутствии полицейских он пригрозил упрятать меня на 7 лет в тюрьму, якобы за какие-то наркотики. Но я никогда их не принимала и не собираюсь, это знает все наши близкие и друзья. Они также осведомлены, что на протяжении последних трех лет Саша не только не просыхает, но и нюхает кокаин, а может, и еще что-то принимает. Я позвонила адвокату и знакомым журналистам, чтобы в их присутствии немедленно пройти тест на наркотики вместе с мужем, но он, естественно, никуда не захотел идти», – заявила Алиева.

Источник: Сегодня.ua
Локомотив Алиев Александр
Комментарии (28)
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Nice88
1459718848
мда
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Trava_Coentrão
1459718913
все всегда это знали, такой же и милевский. талантища были, но снюхались
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Grismist
1459719868
Источник: Сегодня.ua Ооокей апд: Интересно было бы глянуть её в порно. По сути, какая разница? Ссориться публично с мужем или ебаться с негром
Ответить
westerose
1459720425
Все российские футболисты нюхают кокаин. И даже Мутко)
Ответить
lange
1459721871
Алиев: "Сколько раз просил жену жарить рыбу на муке"
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арейская
1459724540
Эти вопросы нужно решать в суде, но никак на страницах футбольного сайта
Ответить
VITPO
1459741005
Не тема для этого сайта.
Ответить
Kollljan
1459743789
Жена Алиева: «Саша нюхает кокаин» А что нюхаешь ты? Мужа сдавать не хорошо!
Ответить
iuda
1459749824
Может он ещё и мельдония понажрался!
Ответить
С-Пб on-line
1459754507
Там все такие, на салое дов это норма!
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