Жена Алиева: «Саша нюхает кокаин»

Жена экс-футболиста «Локомотива» Александра Алиева Татьяна рассказала подробности ночного инцидента, произошедшего в их семье.

«Я сейчас нахожусь в шоковом состоянии: не знаю куда идти и что делать. В ночь с субботы на воскресенье муж, который до этого двое суток неизвестно где пропадал, заявился домой и устроил очередную «разборку». Снова избил меня, таскал за волосы по полу, бил по голове ногами. У меня сейчас на голове огромная гематома, мне даже трудно говорить. Может, и сотрясение мозга, уже не знаю, какое по счету... Я и подумать не могла, что он когда-нибудь поднимет руку на детей, но ночью он побил также Виталика. Снова вызывали полицию, но побои снимать уже не ходили. В присутствии полицейских он пригрозил упрятать меня на 7 лет в тюрьму, якобы за какие-то наркотики. Но я никогда их не принимала и не собираюсь, это знает все наши близкие и друзья. Они также осведомлены, что на протяжении последних трех лет Саша не только не просыхает, но и нюхает кокаин, а может, и еще что-то принимает. Я позвонила адвокату и знакомым журналистам, чтобы в их присутствии немедленно пройти тест на наркотики вместе с мужем, но он, естественно, никуда не захотел идти», – заявила Алиева.