Дракслер: «В Лиге чемпионов играем успешнее, чем в Бундеслиге»

Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер считает, что его команда в этом сезоне выступает более успешно на евроарене, чем в Бундеслиге. Напомним, что «волки» впервые в истории вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«В Бундеслиге мы проводим не самый лучший свой сезон. Мы не довольны своим положением в турнирной таблице, но в Лиге чемпионов другое дело. Мы смогли выйти из группы, где нам противостоял, например, «Манчестр Юнайтед». Так что мы довольны тем, как команда выступает в Лиге чемпионов», – заявил Дракслер.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Вольфсбург» – «Реал» состоится в среду, 6 апреля, в 21:45 по московскому времени.