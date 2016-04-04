Павлюченко: «Неплохо, когда сразу так много денег приходит»

Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко рассказал о том, как клуб рассчитывается ним по долгам.

«Мне должны за два месяца. Должны были за шесть, но большую часть уже выплатили. Неплохо, когда сразу так много денег приходит», – сказал Павлюченко.

Также футболист прокомментировал свою результативность в этом сезоне.

«Я еще ни одного мяча не забил, для меня это позор. Все думают, что я не хочу ни играть, ни тренироваться, ни забивать. Но я всю жизнь в футболе, я всегда хочу забивать. Надо играть и забивать, а в противном случае меня никто в команде не оставит. В ближайшие восемь туров надо забить хотя бы несколько мячей. Да хотя бы начать играть».