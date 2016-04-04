Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Павлюченко: «Неплохо, когда сразу так много денег приходит»

Павлюченко: «Неплохо, когда сразу так много денег приходит»

4 апреля 2016, 23:06
12

Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко рассказал о том, как клуб рассчитывается ним по долгам.

«Мне должны за два месяца. Должны были за шесть, но большую часть уже выплатили. Неплохо, когда сразу так много денег приходит», – сказал Павлюченко.

Также футболист прокомментировал свою результативность в этом сезоне.

«Я еще ни одного мяча не забил, для меня это позор. Все думают, что я не хочу ни играть, ни тренироваться, ни забивать. Но я всю жизнь в футболе, я всегда хочу забивать. Надо играть и забивать, а в противном случае меня никто в команде не оставит. В ближайшие восемь туров надо забить хотя бы несколько мячей. Да хотя бы начать играть».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Павлюченко Роман
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Grs
1459800923
Ну да, особенно когда нихрена не делаешь )
Ответить
fakel-vrn
1459802881
теперь уже ни к чему..хотя реброву попытайся забить 10 апреля...хотябы с оффсайда
Ответить
Federalll
1459807654
«Я еще ни одного мяча не забил, для меня это позор. Все думают, что я не хочу ни играть, ни тренироваться, ни забивать. Но я всю жизнь в футболе, я всегда хочу забивать. Надо играть и забивать, а в противном случае меня никто в команде не оставит. В ближайшие восемь туров надо забить хотя бы несколько мячей. Да хотя бы начать играть». Да хотя бы регулярно в состав проходить )))
Ответить
40Zver40
1459809102
Неплохо когда столько денег приходит, за то что ты давно не забиваешь)))
Ответить
sprint5
1459826131
а когда начнешь играть
Ответить
kykyi
1459826627
И смешно и противно. По моему у него и с башкой не все в порядке. В начале как 3-х летний ребенок " ой как много денюшек у Ромы, ой как хорошо-то". Следом разговаривает с собой как с кем-то посторонним, уговаривает себя начать играть в футбол. Или просто оборзел и издевается над всеми.
Ответить
samiola
1459831370
Деградировали наши футболисты. Один говорит, что они плохо играют, то это проблемы болельщиков, а не самих футболистов. Другой радуется, что плохо играет, но получает большие "бабки". Ужас...
Ответить
bolela_16
1459833486
Это российский проффесионал!!!!
Ответить
GOOOI
1459837217
Где бы такую работу найти.
Ответить
Salamandr89
1459839569
Смотрите, как у него настроение поднялось, что зп дали))) Начал себя критиковать..эйфория..
Ответить
Главные новости
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
3
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
14
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
2
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
2
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
8
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
1
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
1
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
6
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
120
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
8
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
Вчера, 20:30
14
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:26
10
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
Вчера, 20:23
12
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
Вчера, 20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
Вчера, 19:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+