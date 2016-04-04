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    Павлюченко: «Неплохо, когда сразу так много денег приходит»

    Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко рассказал о том, как клуб рассчитывается ним по долгам.

    «Мне должны за два месяца. Должны были за шесть, но большую часть уже выплатили. Неплохо, когда сразу так много денег приходит», – сказал Павлюченко.

    Также футболист прокомментировал свою результативность в этом сезоне.

    «Я еще ни одного мяча не забил, для меня это позор. Все думают, что я не хочу ни играть, ни тренироваться, ни забивать. Но я всю жизнь в футболе, я всегда хочу забивать. Надо играть и забивать, а в противном случае меня никто в команде не оставит. В ближайшие восемь туров надо забить хотя бы несколько мячей. Да хотя бы начать играть».

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.04.2016 23:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +25

      Salamandr89 5 апреля 2016, 09:59

      Смотрите, как у него настроение поднялось, что зп дали))) Начал себя критиковать..эйфория..

      0
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      Рейтинг: +18

      GOOOI 5 апреля 2016, 09:20

      Где бы такую работу найти.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 5 апреля 2016, 08:18

      Это российский проффесионал!!!!

      1
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      Рейтинг: +29

      samiola 5 апреля 2016, 07:42

      Деградировали наши футболисты. Один говорит, что они плохо играют, то это проблемы болельщиков, а не самих футболистов. Другой радуется, что плохо играет, но получает большие "бабки". Ужас...

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 апреля 2016, 06:23

      И смешно и противно.
      По моему у него и с башкой не все в порядке.
      В начале как 3-х летний ребенок " ой как много денюшек у Ромы, ой как хорошо-то".
      Следом разговаривает с собой как с кем-то посторонним, уговаривает себя начать играть в футбол.
      Или просто оборзел и издевается над всеми.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 5 апреля 2016, 06:15

      а когда начнешь играть

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      Рейтинг: +61

      40Zver40 5 апреля 2016, 01:31

      Неплохо когда столько денег приходит, за то что ты давно не забиваешь)))

      2
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      Рейтинг: +78

      Federalll 5 апреля 2016, 01:07

      «Я еще ни одного мяча не забил, для меня это позор. Все думают, что я не хочу ни играть, ни тренироваться, ни забивать. Но я всю жизнь в футболе, я всегда хочу забивать. Надо играть и забивать, а в противном случае меня никто в команде не оставит. В ближайшие восемь туров надо забить хотя бы несколько мячей. Да хотя бы начать играть».

      Да хотя бы регулярно в состав проходить )))

      0
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      Рейтинг: +12

      agul_BEDUK 5 апреля 2016, 00:47

      ормоз

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      Рейтинг: +331

      NapaS 5 апреля 2016, 00:39

      Эх, Рома - Рома, когда-то ты был другим!

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