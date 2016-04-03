Федун: «В матче с «Ростовом» «Спартаку» не хватило удачи и элементарной порядочности боковых судей»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о том, что качество игры красно-белых в матче 22 тура российской Премьер-лиги с «Ростовом» (0:2) он обсуждал с главным тренером команды Дмитрием Аленичевым.

«Обсудили с Аленичевым игру с «Ростовом». Игру все видели. К сожалению, помимо всего прочего, нужна удача и элементарная порядочность со стороны боковых судей. Два момента в статике не видеть, где было явное «вне игры». А в таких играх, где все 50 на 50, такие нюансы решают исход игры. При первом голе была домашняя заготовка, оставили Баштуша одного, он забил. Судья все видел. На мой взгляд, это не украшает футбол.

Первый тайм мне понравился, был очень качественный футбол. Да, могли забивать два, но Квинси Промес не тренировался, большое ему спасибо, что он вообще вышел на поле. А так тяжело, мы фактически в полтора нападающих играли.

После возобновления чемпионата только одна игра вызывала сомнения и возмущения – это игра с ЦСКА. Мы к ней были не готовы. Дальше, на мой взгляд, если бы не перерыв на игры сборных, у нас другие шансы были бы с «Ростовом», – отметил Федун.