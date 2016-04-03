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  • Федун: «В матче с «Ростовом» «Спартаку» не хватило удачи и элементарной порядочности боковых судей»

Федун: «В матче с «Ростовом» «Спартаку» не хватило удачи и элементарной порядочности боковых судей»

3 апреля 2016, 18:33
25

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о том, что качество игры красно-белых в матче 22 тура российской Премьер-лиги с «Ростовом» (0:2) он обсуждал с главным тренером команды Дмитрием Аленичевым.

«Обсудили с Аленичевым игру с «Ростовом». Игру все видели. К сожалению, помимо всего прочего, нужна удача и элементарная порядочность со стороны боковых судей. Два момента в статике не видеть, где было явное «вне игры». А в таких играх, где все 50 на 50, такие нюансы решают исход игры. При первом голе была домашняя заготовка, оставили Баштуша одного, он забил. Судья все видел. На мой взгляд, это не украшает футбол.

Первый тайм мне понравился, был очень качественный футбол. Да, могли забивать два, но Квинси Промес не тренировался, большое ему спасибо, что он вообще вышел на поле. А так тяжело, мы фактически в полтора нападающих играли.

После возобновления чемпионата только одна игра вызывала сомнения и возмущения – это игра с ЦСКА. Мы к ней были не готовы. Дальше, на мой взгляд, если бы не перерыв на игры сборных, у нас другие шансы были бы с «Ростовом», – отметил Федун.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Аленичев Дмитрий Федун Леонид
Комментарии (25)
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Тяп-Ляп.
1459698213
Да Ростов на голову выше спартака.
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1cent
1459699357
хватит ныть
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Диктор
1459700031
Согласен полностью.
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Тяп-Ляп.
1459700827
Спартачи не хотят признать явное превосходство Ростова и бессильной злобе минусят.
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Тяп-Ляп.
1459701291
Щас Свинорылые спартачи по всем веткам бегают с рулетками и штангенциркулями,замеряют миллиметры офсайда,но не хотят признать,что самит себя унижают и от этого бьются в истерике,ссучат хилыми ножками и впадают в припадки.
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Тяп-Ляп.
1459702094
Какое же удовольствие сидеть на мягком диванчике и читать слезливые коментарии Сраптачей.Душа радуется от их бессилия и вони спартаковского духа.
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Тяп-Ляп.
1459706803
Ой сколько минусов убогонькие плакальщики наставили,чем больше минусов,тем виднее падение в помойку народного " клупа
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Тяп-Ляп.
1459710026
Главное,что Ростов забил чистые и красивые голы и ещё один чистейший гнида судья не засчитал.
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diktatop
1459717732
да без фартуны ни как))) и судейтво было "выдающееся"))
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