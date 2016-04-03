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    Бухаров: «Спартак» понравился в первые 15 минут»

    Нападающий «Ростова» Александр Бухаров поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:0). Напомним, что российский форвард появился на поле на 71-ой минуте, заменив Дмитрия Полоза.

    «Установку перед игрой мы выполнили, забив быстрый гол. Затем внимательно сыграли в обороне. «Спартак» понравился в первые 15 минут. Они нас простили пару раз в начале. Не забиваешь ты, забивают тебе. После второго гола нам гораздо легче стало. Естественно, у нас был особый настрой. На «Спартак» дополнительно настраиваться не надо», — констатировал Бухаров.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.04.2016 06:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +385

      Боцман52 3 апреля 2016, 16:33

      Сам то на поле ничего не может (если только рукой передачи отдавать), так хоть интервью можно оторваться.

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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 апреля 2016, 07:55

      Клоун -больше и добавить не чего.

      -1
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