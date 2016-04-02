Кечинов: «Встреча «Ростова» со «Спартаком» станет ключевой для обоих клубов в борьбе за еврокубковые места»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отметил, что поединок 22-го тура РФПЛ против «Ростова» станет ключевым в борьбе за распределение еврокубковых мест.

«Матч будет трудным. Эта встреча станет определяющей в борьбе за еврокубки для обеих команд. «Ростов» будет действовать от обороны – все-таки это у них получается здорово. Аленичев же пытается привить своим игрокам комбинационный и доминирующий футбол, но вскрыть защиту ростовчан тяжело.

Если Промес и Зе Луиш не сыграют, будет огромной потерей. Кто сможет их заменить? Мельгарехо способен сыграть на острие, он уже играл на этой позиции в «Кубани». Ведущую роль могут взять на себя и атакующие полузащитники. Скорее всего, с первых минут выйдет Джано Ананидзе», – сказал Кечинов.