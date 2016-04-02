«Днепру» грозят санкции и в чемпионате Украины

Представитель Федерации футбола Украины Сергей Задиран предупредил «Днепр» о том, что команду могут ждать санкции. Напомним, что на этой неделе днепропетровский клуб был официально отстранен от участия в еврокубках сроком на один сезон.

«Теоретически решение можно обжаловать в CAS, но для этого нет никаких предпосылок. Ситуации касаемо финансового контроля решаются в рамках системы лицензирования.

Самое тяжелое наказание в системе лицензирования – это отстранение от соревнований. Если будет принято решение дисциплинарным комитетом, тогда может возникнуть ситуация, например, как с «Волынью».

Эта задолженность не списывается. Все остается. Если «Днепр» ее не будет погашать, то возможны еще какие-то дополнительные решения», – сказал Задиран в интервью телеканалу «Футбол 1».