Ловчев: «Школьные» ошибки Лодыгина никуда не делись»

Да уж, ошибки действительно школьные. Сколько мячей прилетает издалека в ворота Лодыгина, столько и залетает, если летят не в него. Он пытается просчитать траекторию мяча и всегда ошибается. Удары с близкой дистанции он парирует, не думая, за счет реакции. В общем, талантливый вратарь из дворового футбола. В основном составе Зенита играет, несмотря на наличие М. Кержакова, из-за некомпетентности главного тренера.
Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал ошибки голкипера «Зенита» и сборной России Юрия Лодыгина в товарищеском матче с командой Франции (2:4).
«Причины ошибок Лодыгина, на мой взгляд, в его не очень хорошей школе. Слышал, что тренер Михаил Бирюков поехал смотреть в Грецию совсем другого футболиста для «Зенита». Но увидел голкипера с российскими корнями и порекомендовал клубу его. А «школьные» ошибки никуда не делись, мы видим их по сей день», – сказал Ловчев.