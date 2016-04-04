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«Футбол в стиле Ретро» стал победителем Блог-лиги

4 апреля 2016, 12:25
8

Подведены итоги первого сезона Блог-лиги. Лучшим блогом стал «Футбол в стиле Ретро», набравший за месяц в общей сложности 36595 просмотров. Весомый вклад в победу этого блога внес его материал, посвященный великим бразильцам, по которым все мы скучаем.

Второе место занял блог «Субъективное мнение о футболе» – он набрал 19103 просмотра. Четверть всех просмотров пришлась на пост о женах и девушках футболистов, которые не попадают под современные стандарты красоты.

На третьей строчке оказался автор «Голевого чутья» с 10965 просмотрами. Стать одним из лучших участников Блог-лиги ему помог материал о московском дерби.

Тройка победителей получает обещанные награды: 5000р, 3000р и 2000р соответственно.

Также редакция «Бомбардира» наградит еще два блога: за самую креативную идею и профессиональный подход к написанию текстов. Блог «АНТИТЕЗА» не раз стремился связать футбол с классической русской литературой. За это «Бомбардир» дарит его автору антикварное издание «Основа футбольной техники» 1958 года на немецком языке.

Блог «Пенальти», который был признан самым быстро развивающимся блогом «Бомбардира», получает книгу Вадима Евсеева «Футбол без цензуры» с автографом автора. Его материал о «списке» Леонида Слуцкого стал одним из самых популярных текстов марта.

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами до 8 апреля по адресу blogs@bombardir.ru с пометкой «Блог-лига. Март».

Поздравляем победителей!

Блог-лига. Что это? Почему я должен участвовать? Сколько я могу выиграть?

Гид по Блог-лиге. Как создать красивый пост и быть довольным?

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Работа сайта
Комментарии (8)
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Predator_utm
1459505431
Оформление ни о чем!!!
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serg30
1459505819
Организаторам спасибо за конкурс, соперникам - за конкуренцию. З.Ы. А мне очень понравился пост с мультяшными болельщиками клубов РФПЛ. На мой взгляд, лучший пост месяца. :))
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pickapick
1459512088
Нам очень нравится вспоминать "ретро"...
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Aztec58
1459519602
Так называемая Блог-лига от Бомбардира оказалась на деле заурядной халтурой, ага. Бездари забавляют детвору.
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Trava_Coentrão
1459524508
я бы поучавствовал, но влом че то
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The_Red
1459529481
Надо бы в этом месяце навязать борьбу...)))
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3ton
1459535628
откуда столько просмотров? 2-3 комментария в теме и бывает нету такое ощущение , сидит человек и обновляет страницу по 100500 раз
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