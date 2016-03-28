За кого болели бы Чацкий, Онегин, Базаров и еще девять литературных персонажей

Участник Блог-лиги «Антитеза» сопоставляет характеры персонажей в произведениях русской литературы и находит для них подходящую российскую команду. Почему выбран тот или иной клуб, попробуйте догадаться.

За кого бы болели известные литературные герои, будь в их время футбол. Блог «Антитеза» попытается путем сопоставления характеров персонажей в произведениях, найти для них подходящую российскую команду. Почему выбран тот или иной клуб, читатель должен догадаться сам.

Остап Бендер, «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок»

Искатель приключений, циник, знавший «четыреста сравнительно честных способов отъёма денег».

ФК «Кубань»

Григорий Печорин, «Герой нашего времени»

Завистлив. Постоянно испытывает «скуку», неудовлетворенность. Характер полон противоречий. Бесцельно тратит свои лучшие годы. Служил на Кавказе, где и впервые увидел.... ФК «Терек»



Алексей Вронский, «Анна Каренина». Человек, который будь в наше время, при старте продаж iPhone 6 – стоял бы там первым в очереди.Высокомерный и неглубокий человек, с шаблонным образом мысли. ФК «Спартак»

Евгений Базаров, «Отцы и дети»

Нигилист. Не признает авторитетов. Поражает бессмысленностью своего существования и безапелляционностью своих суждений.

Отечественный футбол не интересен, есть симпатия к «Ноттингем Форест».

Мастер Левша, «Левша» . Желание жить по совести, что неотвратимо определяло нравственную высоту его личности.

ФК «Арсенал» Тула

Кирилл Троекуров, «Дубровский»

Забалованный и распущенный мужчина, опьяненный сознанием своей силы. Роскошь, род, связи – все обеспечивает ему вольготную жизнь.

Подойдет любому клубу, пусть будет ВИП-болельщик «Крыльев Советов»

Леонид Гаев, «Вишневый сад»

Помещик, «проевший состояние на леденцах», ведущий праздный образ жизни, но ему странно, что сад продают за долги. Для него прошлое — это счастливая молодость, настоящее – бремя.

ФК «Динамо»

Эраст Фандорин

«Эраст – светский молодой человек «с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным». Общественная жизнь и светские довольствия ему надоели. Он постоянно скучал и жаловался на судьбу свою».

ФК «Локомотив»



Василий Теркин, «Василий Теркин»

Автор представляет Теркина находчивым солдатом, умеющим найти выход из любой ситуации, с помощью ума и смекалки.

ФК «ЦДКА»



Николай Кирсанов «Отцы и дети»

Это человек уже немолодой, переживший немало бедствий, но не сломленный ими. Идеалист с романтическими вкусами и склонностями.

ФК «Торпедо»



Евгений Онегин «Евгений Онегин»

Онегин выросший самолюбцем, лицом, который заботится только о себе, о своих прихотях и который не умеет обращать внимание на чувства, интересы, мучения других людей. Недоволен собой и общественным устройством. ФК «Зенит»



Александр Чацкий, «Горе от ума»

Человек «нового времени», немного странноватый. Всегда говорит, что думает и на все имеет собственное мнение, независимое от мнения других.

ФК «Краснодар»

Демидов, Путилов и ещё шесть меценатов футбольных клубов, будь в их время футбол

Сenit CF, AS Locomotive, Amkar FC и еще 3 клуба РФПЛ, которые должны играть в Европе