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    Голевое чутьё Все блоги -

    5 причин, почему ЦСКА обыграл «Спартак»

    7 марта 2016
    ЦСКА снова обыграл «Спартак» в дерби, на этот раз гораздо проще. Участник Блог-Лиги «Голевое чутье» беспристрастно, коротко и ясно попытался объяснить, за счет чего это произошло.

    Официальные игры

    Сколько бы команды ни сыграли контрольных встреч за сбор, против кого бы они не играли, такие матчи ни в коем случае нельзя сравнивать с официальными играми. ЦСКА уже успел провести в этом году свой первый официальный матч, еще и на Кубок России. На стадии 1/4 финала этого турнира «красно-синие» на классе обыграли «Уфу» (2:0). «Спартак» же лишь в дерби дебютировал в этом году в официальных встречах. Это не является плюсом для «красно-белых», поскольку только через матчи, носящие официальный статус, приходит игра, налаживается взаимодействие между игроками, а также появляется игровой, соревновательный тонус. Неспроста перед матчем тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев сказал, что такие матчи лучше бы проводились в разгар сезона.

    Психология команд

    ЦСКА и его игроки обладают так называемой «психологией победителя». Команда одержала много побед в последние годы (выигрывала чемпионат России, Кубок России и Суперкубок), и такая психология уже успела сформироваться и устаканиться. «Спартак» же уже давненько ничего не выигрывал («Копа дель Соль» не в счет), и на матч «красно-белые» вышли немного напуганными, что в перерыве подметил капитан команды Артем Ребров.

    Тренерская «сыгранность»

    Сыгранность может быть не только состава, но и «тренерская». Речь идет о том, как главный тренер «вписался» в коллектив, стал ли он с футболистами единой командой и смог ли заработать авторитет. И Слуцкий, и Аленичев приходили в свои клубы, не являясь тренерами топ-уровня. И хотя рулевой «красно-белых» будучи игроком проявил себя намного ярче, чем футболист-Слуцкий, это вовсе не значит, что Аленичев лучше коуча ЦСКА на тренерском поприще. Леонид Слуцкий говорил, что почувствовал себя своим в ЦСКА лишь после второго чемпионства. Очевидно, что Дмитрию Аленичеву также необходимо время, чтобы понимание между ним и командой было на уровне полуслова, а футболисты, выходя на поле, бились не только за премиальные и очки, но и за тренера.

    Класс команд

    Дмитрий Аленичев сказал, что команды равны по классу. Мы не спорим с его позицией, а лишь высказываем свое мнение. В современном футболе класс игрока определяется его трансферной стоимостью, соответственно класс команды - это сумма цен всех ее игроков. По данным авторитетного немецкого сайта Transfermarkt.de, стоимость стартового состава ЦСКА - 105,5 млн евро, тогда как 11 футболистов «Спартака», вышедших на поле с первых минут потянули на 59 млн евро (практически в 2 раза меньше).

    Сбалансированность состава

    Помимо сыгранности, состав ЦСКА обладает лучшей сбалансированностью в лиге. По своим качествам и действиям игроки идеально дополняют друг друга: цепкость Вернблума, видение поля и умение выдать обостряющий пас Широкова, своевременные забеги по флангу Фернандеса, скорость Мусы, «первый пас» Игнашевича... «Спартак» же не отличается сбалансированностью своего состава: команда атакует хаотично, а про защиту вообще говорить не стоит.

    Фото: pfc-cska.com, rfpl.org

    ЦСКА - Спартак - 1:0

    Гол: 1:0 – Муса, 11.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Дзагоев, Широков (Головин, 75), Тошич (Ткачев, 84), Еременко, Муса.

    Спартак: Ребров, Макеев, Гранат, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Ромуло, Попов (Зотов, 67), Промес, Мельгарехо (Зуев, 80), Зе Луиш.

    Предупреждения: Вернблум, 51 – Д. Комбаров, 39; Макеев, 53; Боккетти, 84.

    Судья: Алексей Николаев (Москва).

    Превью матчей РФПЛ понедельника

    Рейтинг: 4.2 Голосов: 5
    Комментарии20
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 23:36

      Чтоб ты, автор, тут не втирал, а исход матча всё же решила судейская ошибка (или злой умысел). Забитому голу предшествовали два подряд офсайда, но линейный флажка так и не поднял.

      -1
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 8 марта 2016, 20:49

      На сегодня ЦСКА сильнее "Спартака"!Но это не говорит, что команда Слуцкого уровня европейских команд.Сырая,плохо обученная,не мастеровитая и не боевая команда.Игроки:Дзагоев,Тошич,Е
      ременко обозначают футбол,а не играют в него.Нет страсти и самоотдачи.Отбывают номер.Настоящих и стоящих в команде только Верблум и Фернандес,остальные зарабатывают бабло!!!

      0
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 7 марта 2016, 23:08

      ШТАНГИ ОБНИМАЛ, ЦЕЛОВАЛ???

      -1
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 7 марта 2016, 23:07

      ВЫГРАЛИ И ЛАДНО, ДЕЛО ДРУГОЕ, ЕСЛИБЫ ОБЫГРАЛИ ЮВЕКА ИЛИ БАРСУ!!!! НУ ПОЛУ ДОХЛЫЙ СПАРТАК!!! ВПРИНЦИПЕ , ТОЖЕ НИЧЕГО!!!!

      -3
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      Рейтинг: +1

      Viasat 7 марта 2016, 23:04

      ЦСКА сильнее поэтому и победил.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 марта 2016, 23:01

      Да все просто-судья смотрел только в сторону коней-не увидел явного офсайта и не назначил 100 % пенальти вот и выигрыш -которым так кичаться тупые болелы этих пони.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Диктор 7 марта 2016, 23:25

      Даже если бы судья удалил у ЦСКА полкоманды -- вы бы всё равно стояли и дрожали, а назначь Акинфееву пенальти - вы бы ковыряли землю ногой, а потом плакали.
      -
      Потому что у Спартака нет характера, воли к победе и самоуважения.

      1
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      ...
      Рейтинг: +10

      семенчик519 > Диктор 7 марта 2016, 23:41

      начнем с того что там оффсайда не было, и если б даже тогда цска не забил то потом он бы стал более рисково играть и забил бы 2

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > ФК Зенит всея Руси 8 марта 2016, 01:26

      Скули скули-мне лично наплевать на твой скулеж.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > семенчик519 8 марта 2016, 01:28

      Если бы у бабушки были бы яйца,то это был бы дедушка.И что ты про пенальти ничего не говоришь?????

      2
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 7 марта 2016, 22:12

      ЦСКА владел преимуществом большую часть матча,однако реализация была не на уровне! А последние минут 10 до конца матча вообще мог получить гол-непонятно откуда вдруг появилась неуверенность и откровенная игра на отбой,причем это явление началось еще с осени!

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 марта 2016, 21:14

      Мне кажется, все проблемы у Спартака из-за Федуна. Как он пришел, так понеслось.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > bset 7 марта 2016, 23:23

      Да.
      -

      -
      То ли дело, был Червиченко!

      0
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      Рейтинг: +50

      FIRESTAR 7 марта 2016, 21:04

      Я бы вас попросил,уровень игры был хорошим и сильно жалею,что не попал на стадион. Игра была хорошая,Особенно хочется отметить Реброва,на фоне своих коллег творил что-то не реальное. А ЦСКА с победой,абсолютно заслуженно,кто бы что не говорил.

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      Рейтинг: +63

      stanislav2017 > FIRESTAR 8 марта 2016, 01:20

      Уважаемый ,никого не хотел обидеть!В субботу смотрел Бавария- БоррусияД,вот это был уровень !По поводу победы ЦСКА не сомненно заслужена она,так как играли лучше ,и если бы не Ребров ,то счет был бы 2 или 3 ноль в пользу ЦСКА! Но уровень игры для такого Дерби печальный!

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      Рейтинг: +63

      stanislav2017 7 марта 2016, 20:51

      Уровень игры был печальным!)Эйбар который Барсе проиграл вчера выиграл бы ,что у Спартака ,что у ЦСКА!Какая Лига Чкмпионов,какая Лига Европы?)Какие полные стадионы?))

      -1
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