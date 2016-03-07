5 причин, почему ЦСКА обыграл «Спартак»

ЦСКА снова обыграл «Спартак» в дерби, на этот раз гораздо проще. Участник Блог-Лиги «Голевое чутье» беспристрастно, коротко и ясно попытался объяснить, за счет чего это произошло.

Официальные игры

Сколько бы команды ни сыграли контрольных встреч за сбор, против кого бы они не играли, такие матчи ни в коем случае нельзя сравнивать с официальными играми. ЦСКА уже успел провести в этом году свой первый официальный матч, еще и на Кубок России. На стадии 1/4 финала этого турнира «красно-синие» на классе обыграли «Уфу» (2:0). «Спартак» же лишь в дерби дебютировал в этом году в официальных встречах. Это не является плюсом для «красно-белых», поскольку только через матчи, носящие официальный статус, приходит игра, налаживается взаимодействие между игроками, а также появляется игровой, соревновательный тонус. Неспроста перед матчем тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев сказал, что такие матчи лучше бы проводились в разгар сезона.

Психология команд

ЦСКА и его игроки обладают так называемой «психологией победителя». Команда одержала много побед в последние годы (выигрывала чемпионат России, Кубок России и Суперкубок), и такая психология уже успела сформироваться и устаканиться. «Спартак» же уже давненько ничего не выигрывал («Копа дель Соль» не в счет), и на матч «красно-белые» вышли немного напуганными, что в перерыве подметил капитан команды Артем Ребров.