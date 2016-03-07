5 причин, почему ЦСКА обыграл «Спартак»

Чтоб ты, автор, тут не втирал, а исход матча всё же решила судейская ошибка (или злой умысел). Забитому голу предшествовали два подряд офсайда, но линейный флажка так и не поднял.
Официальные игры
Сколько бы команды ни сыграли контрольных встреч за сбор, против кого бы они не играли, такие матчи ни в коем случае нельзя сравнивать с официальными играми. ЦСКА уже успел провести в этом году свой первый официальный матч, еще и на Кубок России. На стадии 1/4 финала этого турнира «красно-синие» на классе обыграли «Уфу» (2:0). «Спартак» же лишь в дерби дебютировал в этом году в официальных встречах. Это не является плюсом для «красно-белых», поскольку только через матчи, носящие официальный статус, приходит игра, налаживается взаимодействие между игроками, а также появляется игровой, соревновательный тонус. Неспроста перед матчем тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев сказал, что такие матчи лучше бы проводились в разгар сезона.
Психология команд
ЦСКА и его игроки обладают так называемой «психологией победителя». Команда одержала много побед в последние годы (выигрывала чемпионат России, Кубок России и Суперкубок), и такая психология уже успела сформироваться и устаканиться. «Спартак» же уже давненько ничего не выигрывал («Копа дель Соль» не в счет), и на матч «красно-белые» вышли немного напуганными, что в перерыве подметил капитан команды Артем Ребров.
Тренерская «сыгранность»
Сыгранность может быть не только состава, но и «тренерская». Речь идет о том, как главный тренер «вписался» в коллектив, стал ли он с футболистами единой командой и смог ли заработать авторитет. И Слуцкий, и Аленичев приходили в свои клубы, не являясь тренерами топ-уровня. И хотя рулевой «красно-белых» будучи игроком проявил себя намного ярче, чем футболист-Слуцкий, это вовсе не значит, что Аленичев лучше коуча ЦСКА на тренерском поприще. Леонид Слуцкий говорил, что почувствовал себя своим в ЦСКА лишь после второго чемпионства. Очевидно, что Дмитрию Аленичеву также необходимо время, чтобы понимание между ним и командой было на уровне полуслова, а футболисты, выходя на поле, бились не только за премиальные и очки, но и за тренера.
Класс команд
Дмитрий Аленичев сказал, что команды равны по классу. Мы не спорим с его позицией, а лишь высказываем свое мнение. В современном футболе класс игрока определяется его трансферной стоимостью, соответственно класс команды - это сумма цен всех ее игроков. По данным авторитетного немецкого сайта Transfermarkt.de, стоимость стартового состава ЦСКА - 105,5 млн евро, тогда как 11 футболистов «Спартака», вышедших на поле с первых минут потянули на 59 млн евро (практически в 2 раза меньше).
Сбалансированность состава
Помимо сыгранности, состав ЦСКА обладает лучшей сбалансированностью в лиге. По своим качествам и действиям игроки идеально дополняют друг друга: цепкость Вернблума, видение поля и умение выдать обостряющий пас Широкова, своевременные забеги по флангу Фернандеса, скорость Мусы, «первый пас» Игнашевича... «Спартак» же не отличается сбалансированностью своего состава: команда атакует хаотично, а про защиту вообще говорить не стоит.
Фото: pfc-cska.com, rfpl.org
ЦСКА - Спартак - 1:0
Гол: 1:0 – Муса, 11.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Дзагоев, Широков (Головин, 75), Тошич (Ткачев, 84), Еременко, Муса.
Спартак: Ребров, Макеев, Гранат, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Ромуло, Попов (Зотов, 67), Промес, Мельгарехо (Зуев, 80), Зе Луиш.
Предупреждения: Вернблум, 51 – Д. Комбаров, 39; Макеев, 53; Боккетти, 84.
Судья: Алексей Николаев (Москва).