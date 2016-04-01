«Вольфсбург» побьется за место в еврокубках с «Байером»

28-й тур Бундеслиги откроется в пятницу интереснейшим матчем, в котором «Вольфсбург» на выезде сыграет с «Байером». Изюминка его заключается в битве, что называется, за шесть очков, а именно – за попадание в зону еврокубков на следующий сезон.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Байер» – «Вольфсбург», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:30.