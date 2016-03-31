Маркевич: «Какой мне смысл сидеть в «Днепре» без еврокубков?»

Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич прокомментировал отстранение клуба от еврокубков. Напомним, согласно решению УЕФА, днепропетровцы не смогут принимать участия в турнирах под эгидой организации в одном из трех ближайших сезонов.

«В какой-то мере это ожидалось. Хотя думал, что до такого не дойдет: все-таки «Днепр» – финалист Лиги Европы… Конечно, это неприятно, но что поделать. Футболисты должны держать себя в тонусе – у нас много игроков и национальной, и молодежной сборной Украины. Также есть легионеры, играющие за сборные своих стран, – тот же Джон Руис из Коста-Рики. В эти полтора месяца нужно стиснуть зубы, выходить и отрабатывать, чтобы быть востребованными», – приводит слова Маркевича Sportarena.com.

Также наставник поделился размышлениями о своем будущем.

«Что касается моего будущего, то какой смысл здесь сидеть? Что я буду делать? Было бы мне 50 лет, то я бы год потерпел и сделал новую команду. Мне тяжело говорить, ведь сейчас много проблем. Нам не платят деньги, не знаю, как это все дальше будет… Вместе с этим надо держать и себя, и футболистов в тонусе. Доработать так, как оно и должно быть. Постараюсь достучаться до игроков, а насколько это мне удастся – покажет время».