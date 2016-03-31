Куман: «Месси – лучший в мире, причем с большим запасом»

Главный тренер «Саутгептона» Рональд Куман поделился своим мнением о нападающих «Барселоны» Лионеле Месси, Неймаре и Луисе Суаресе.

«Суареса я знал еще по «Аяксу». Уже тогда он показал себя превосходным игроком, слишком хорошим для голландского чемпионата – поэтому он перешел в «Ливерпуль». В «Барселоне» у него был тяжелый старт, но он доказал, что является фантастическим игроком.

У Неймара – свои достоинства. Он все еще молод и однажды совершит прорыв. Он очень быстр, он – бомбардир, у него есть все качества атакующего футболиста.

Месси – это Месси. О нем можно сказать тысячи слов, но Месси – лучший в мире, причем с большим запасом. Он способен принимать решения за доли секунды и самостоятельно делать удивительные вещи. Конечно, ему тоже нужны партнеры, которые помогали бы ему и снабжали мячами», – сказал Куман.