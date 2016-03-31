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  • Боккетти: «Мы хотим в Лигу чемпионов, матч с «Ростовом» – игра года для нас»

Боккетти: «Мы хотим в Лигу чемпионов, матч с «Ростовом» – игра года для нас»

31 марта 2016, 20:45
5

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о целях команды на остаток сезона и поделился ожиданиями от матча 22-го тура РФПЛ против «Ростова».

«Для нас это игра года. Если выиграем, то можем сделать большой шаг вперед. Можем значительно приблизиться к Лиге чемпионов.

Мы хотим в Лигу чемпионов. Ну или хотя бы в Лигу Европы. Нам это очень нужно. Если рассуждать глобально, мы – «Спартак» и всегда стремимся к максимуму. А значит, к чемпионству. Это тяжело, но мы должны пытаться. Да, место в четверке было бы неплохим результатом, но мы способны и на большее. Шанс на первое место у нас еще есть», – сказал Боккетти.

Также футболист сравнил «Спартак» с «Миланом» по уровню давления на игроков.

«В таких командах, как «Спартак», всегда будет давление. В «Милане» то же самое. Это не оправдание ни для кого. Наоборот, это мотивация. Мы должны выиграть чемпионство ради фанатов, ради президента, ради всех. А что касается давления, то не нужно пугаться».

Матч «Ростов» – «Спартак» состоится в субботу, 2 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Боккетти Сальваторе
Комментарии (5)
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slavа0508
1459454873
Получается так что этот матч будет много решать не только для Спартака и Ростова но и для ЦСКА и Зенита
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Диктор
1459462044
Изыди бомжара с наших веток.Уже просто презрение к себе только вызываешь.
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roma33rus
1459477676
Удачи!
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