Боккетти: «Мы хотим в Лигу чемпионов, матч с «Ростовом» – игра года для нас»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о целях команды на остаток сезона и поделился ожиданиями от матча 22-го тура РФПЛ против «Ростова».

«Для нас это игра года. Если выиграем, то можем сделать большой шаг вперед. Можем значительно приблизиться к Лиге чемпионов.

Мы хотим в Лигу чемпионов. Ну или хотя бы в Лигу Европы. Нам это очень нужно. Если рассуждать глобально, мы – «Спартак» и всегда стремимся к максимуму. А значит, к чемпионству. Это тяжело, но мы должны пытаться. Да, место в четверке было бы неплохим результатом, но мы способны и на большее. Шанс на первое место у нас еще есть», – сказал Боккетти.

Также футболист сравнил «Спартак» с «Миланом» по уровню давления на игроков.

«В таких командах, как «Спартак», всегда будет давление. В «Милане» то же самое. Это не оправдание ни для кого. Наоборот, это мотивация. Мы должны выиграть чемпионство ради фанатов, ради президента, ради всех. А что касается давления, то не нужно пугаться».

Матч «Ростов» – «Спартак» состоится в субботу, 2 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.