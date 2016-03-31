Хуанфран: «Рано или поздно «Атлетико» выиграет Лигу чемпионов»

Защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран подчеркнул, что его команда готова к противостоянию с «Барселоной» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Чтобы попасть в финал, необходимо обыгрывать сильнейших. Их тройка нападения – в особенности Лео Месси, который просто лучший – не была бы столь успешна без партнеров по команде. У «Барселоны» есть блестящие футболисты на каждой позиции. Но мы сохраняем оптимизм и знаем, что у нас есть шанс, если покажем свою лучшую игру.

Перед нами всегда стоит задача побеждать и выкладываться по максимуму, защищая цвета клуба, будь то спарринги, предсезонные матчи, поединки «примеры» или игры Лиги чемпионов. Лига чемпионов отличается от всего остального. Это нечто особенное – турнир, который мы еще никогда не выигрывали. Поэтому будем верить в успех. Я убежден, что рано или поздно «Атлетико» выиграет Лигу чемпионов», – подчеркнул Хуанфран.