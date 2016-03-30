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    Слуцкий: «Выход Головина связан с отсутствием заболевшего Денисова»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал свой выбор при выборе стартового состава на товарищескую встречу с Францией в пользу хавбека ЦСКА Александра Головина.

    «Денисов, к сожалению, заболел, пришлось искать ему замену в опорной зоне. Так как Глушаков и Тарасов провели полный матч с Литвой, их состояние нельзя было назвать оптимальным. Поэтому выбрали вариант с Головиным. В целом, он справился с поставленными задачами, но болезнь Денисова действительно оказала влияние на выбор состава.

    Смолов, как и Кокорин, футболисты, которые способны играть и в оттяжке, и единственного нападающего. Все зависит от того, как складывается игра. Что касается Дзюбы, мы изначально планировали, что он проведет на поле весь матч», – сказал Слуцкий.

    Источник: ТАСС

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    30.03.2016 00:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +459

      sour12 30 марта 2016, 12:47

      ага вот он и привёз первый гол =))))))) надо было широкова поставить в зону цпз опз в пару к дзаге....на такую позицию ещё и против франции было нельзя ставить молодого да ещё и крайнего бека..... как результат первый гол на его совести =)))))))дальше играл хорошо )))))))) но ещё хуже смотрелся кокорин и кузьмин...дзюба действовал бездумно .......вместо кокорина лучше бы кержа поставили он вроде избавился от идиотизма всегда бить и попадать 1 раз из 20

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      Рейтинг: +32

      ил бади 30 марта 2016, 11:00



      Оборону надо менять на молодых ! вратари Крицюк и Гильерма! можно даже Ростовскую оборону и вратаря . статистику не могут посмотреть что ли пропущенных мячей в чемпионате! в нападении тройка нападающих.
      0

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      Рейтинг: +5175

      Каратель 30 марта 2016, 03:15

      вот такие как головин и должны играть в сборной,а не пенсионеры,если головин вышел из за болезни денисова то надо чтобы вся команда заболела,у молодых шанс будет

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      Рейтинг: +840

      sined1951 > Каратель 30 марта 2016, 11:01

      Вся беда, что у нас нет такого количества молодых и шустрых. Пример-Динамо.

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      Рейтинг: +5175

      Каратель > sined1951 30 марта 2016, 14:15

      беда в другом,молодых да шустрых не выпускают в клубах,а так то их полно

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