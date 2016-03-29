Булыкин: «У сборной России почти нет шансов, чтобы победить французов»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в преддверии товарищеского матча с Францией отметил, что у россиян не будет много шансов добыть в этой встрече положительный результат.

«Хочется, чтобы наша сборная хорошо сыграла, повторила успех 1999-го года, но команда у Франции очень сильная, и ничья в этой ситуации будет хорошим результатом для нас. Будем болеть за сборную России, но шансов не очень много.

Остается верить и надеяться. Такая у нас сборная – надо верить и надеяться, а как она сыграет, это одному богу известно», – сказа Булыкин.

Напомним, поединок Франция – Россия начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию игры.