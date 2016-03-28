Ловчев: «Победа над Литвой – что-то вроде приятного мотива, адресованного болельщикам»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о товарищеском матче, в котором сборная России со счетом 3:0 разгромила Литву.

«Мы не слишком знали, чего ждать от этой игры. Литва перед нами встречалась с непростой Румынией, уступила всего лишь 0:1. У нас состав намечался неосновной. И еще история… Не надо забывать: со всеми постсовесткими командами Россия играет сложно. Мы для них – красная тряпка.

Они выдают против нас не лучшие, но злые матчи. Не подпускают близко, словно в политике. Азербайджан, Грузия, Эстония, Армения, Литва – да почти со всеми такое было. А наши взяли и выиграли. Исполнили что-то вроде приятного мотива, адресованного нам», – сказал Ловчев.