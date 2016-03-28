Моуринью зовет в «МЮ» Игуаина, Морату и Хамеса

Португальский специалист Жозе Моуринью, который летом должен возглавить «Манчестер Юнайтед», назвал руководству клуба свой «шорт-лист» первых приобретений.

Особенный хотел бы видеть в составе «красных дьяволов» форварда «Наполи» Гонсало Игуаина, нападающего «Ювентуса» Альваро Морату и полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

Эти трансферы обойдутся руководству «МЮ» в кругленькую сумму. Авторитетный портал transfermarkt оценивает Хамеса в 80 миллионов евро, Игуаина в 55 миллионов, а Морату в 23,5 миллиона.