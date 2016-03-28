Агент Гюндогана опроверг информацию о достигнутой договоренности с «Манчестер Сити»

Агент, представляющий интересы хавбека дортмундской «Боруссии» Илкая Гюндогана опроверг слухи о том, что переход его подопечного в «Манчестер Сити» является уже решенным делом.

«Информация о достигнутой договоренности – это неправда. Пока никакого решения не принято, вопрос по-прежнему открыт.

В данный момент все мысли Илкая связаны с его восстановлением», – сказал агент.

В текущем сезоне Гюндоган выходил на поле в 23-х поединках Бундеслиги, забил один мяч и сделал три результативных передачи.