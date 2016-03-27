Гершкович: «Литовцы не нагружали наших вратарей, проверить Гилерме и Крицюка не было возможности»

Глава «Объединения отечественных тренеров» Михаил Гершкович поделился своими впечатлениями от дебюта голкипера «Локомотива» Гилерме за сборную России в товарищеском матче против Литвы (3:0).

«Пожалуй, был один момент, где он, немножко рискуя здоровьем, выручил нашу сборную. Но по большому счету соперник особо не нагружал наших вратарей ни в первом, ни во втором тайме. Тоже самое можно сказать и о Крицюке. Не было каких-то игровых ситуаций, в которых можно было проверить новобранцев сборной на последнем рубеже. Оборона нашей команды сыграла достаточно надежно и мало что позволила создать сопернику. Были лишь отдельные подходы к нашим воротам. Однако до серьезных угроз дело по сути так и не дошло.

Является ли натурализация правильным шагом? Это довольно индивидуальная вещь. И делать какие-то далеко идущие выводы мне бы сейчас не хотелось. Надо каждый раз подходить к процессу натурализации индивидуально, смотреть, что за человек, как он относится к нашей стране, насколько он способен принести пользу. Поэтому с этим вопросом надо обращаться очень аккуратно», – отметил Гершкович.