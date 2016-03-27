Хуммельс: «Возвращение Гетце стало бы серьезным усилением для «Боруссии»

Защитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Маттс Хуммельс поделился своим мнением о возможном возвращении полузащитника Марио Гетце, выступающего за «Баварию», в стан желто-черных.

«Я не знаю, какова вероятность возвращения Марио в Дортмунд. Но он является игроком с потенциалом быть мировой звездой. Мы вместе с ним пережили много побед и поражений в сборной, и в «Боруссии».

Мне бы очень хотелось, чтобы Марио вернулся на свой лучший уровень. Было бы здорово, если бы он выбрал Дортмунд местом для достижения этой цели. Это бы серьезно усилило «Боруссию», – отметил Хуммельс.