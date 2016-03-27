Лебедев: «Возвращение Кержакова в сборную оправдано»

Член исполкома РФС, зампред Госдумы РФ Игорь Лебедев рассказал о своих впечатлениях от победы сборной России в товарищеском матче с Литвой (3:0).

«Во вчерашнем матче с Литвой сборная России играла новым составом. Судить о подготовленности наших игроков к предстоящему чемпионату Европы по игре со сборной Литвы – это все равно, что делать выводы по матчу со сборной Тушино: района Москвы, где находится стадион, на котором играли команды. Молодые ребята выкладывались по полной программе, хочется сказать им спасибо за победу. Но уровень нашей сборной можно будет определить только после матча с национальной командой Франции.

Леонид Слуцкий не боится приглашать новых футболистов в национальную команду, в отличие от предыдущего тренера. Фабио Капелло играл одним и тем же составом все время, в течение которого возглавлял сборную России. А Слуцкий пригласил Гилерме из «Локомотива» и Станислава Крицюка из «Краснодара». Голкипер «быков» производит особенно положительное впечатление в последнее время. Вообще весь состав сборной был достаточно молодежным, отличался от состава предыдущих годов. Хочу отметить Александра Головина, который второй раз в жизни сыграл за сборную, забил уже второй мяч за национальную команду.

Я считаю, что возвращение Александра Кержакова в сборную России оправдано. Нападающий заслуживает того, чтобы выступать за национальную команду. Второй гол был забит преимущественно благодаря его индивидуальным действиям в штрафной противника», – отметил Лебедев.