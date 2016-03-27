Аленичев: «Глушаков прибавляет с каждой игрой, он на правильном пути»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о своих впечатлениях от игры сборной России в товарищеском матче против Литвы (3:0).

«Соперник был не самый серьезный, но к игре нужно относиться профессионально и ответственно, что и продемонстрировала наша сборная, хотя играли не основным составом. Меня порадовало, что Денис Глушаков забил гол, как и в последнем туре в РФПЛ. Он находится на правильном пути, прибавляет с каждой игрой. Глушаков может играть гораздо лучше. Мне показалось, он забил плечом. В стандартных позициях нужно действовать агрессивно, что Денис и продемонстрировал.

Следующий матч со сборной Франции станет показателем готовности нашей команды. Я видел, как Франция играла против сборной Нидерландов и считаю ее фаворитом предстоящего чемпионата Европы. У французов много сильных футболистов, играющих в ведущих европейских клубах. В этом матче мы проверим, насколько готова сборная и насколько мы можем рассчитывать на нашу команду на предстоящем Евро», – отметил Аленичев.