Симонян: «Гилерме хорошо сыграл в своем первом матче за сборную»

Вице-президент РФС Никита Симонян поделился своим мнением о дебюте первого натурализованного игрока в истории сборной России вратаря московского «Локомотива» Гилерме за национальную команду в товарищеском матче против Литвы (3:0). Голкипер железнодорожников провел на поле весь второй тайм.

«Гилерме – нормальный парень, уже несколько лет живет в России, хорошо говорит по-русски. Он хочет жить и играть в нашей стране. Почему нет? Тем более парень хорошо сыграл. Что тут еще можно сказать», – заявил Симонян.