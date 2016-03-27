Титов: «Атмосфера в сборной России поменялась кардинально. Это заслуга Слуцкого»

Тренер «Спартака» Егор Титов накануне товарищеского матча между сборными Франции и России поделился ожиданиями от предстоящей игры. Напомним, встреча пройдет 29 марта на «Стад де Франс» и начнется в 22:00.

«Там игра будет совсем другая. Я смотрел матч французов с голландцами, где они играли процентов на 60-70 от своих возможностей, так что для нашей сборной игра будет совсем непростой. Матча со сборной Франции я ожидаю с опаской, но меня радует одно – атмосфера в сборной России при Слуцком совсем другая, она поменялась кардинально. Это заслуга его и тренерского штаба. Поэтому я надеюсь, что мы увидим сборную в самом лучшем своем проявлении», – отметил Титов.