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    Титов: «Атмосфера в сборной России поменялась кардинально. Это заслуга Слуцкого»

    Тренер «Спартака» Егор Титов накануне товарищеского матча между сборными Франции и России поделился ожиданиями от предстоящей игры. Напомним, встреча пройдет 29 марта на «Стад де Франс» и начнется в 22:00.

    «Там игра будет совсем другая. Я смотрел матч французов с голландцами, где они играли процентов на 60-70 от своих возможностей, так что для нашей сборной игра будет совсем непростой. Матча со сборной Франции я ожидаю с опаской, но меня радует одно – атмосфера в сборной России при Слуцком совсем другая, она поменялась кардинально. Это заслуга его и тренерского штаба. Поэтому я надеюсь, что мы увидим сборную в самом лучшем своем проявлении», – отметил Титов.

    Источник: Р-Спорт

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    27.03.2016 08:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa 27 марта 2016, 12:08

      не атмосфера а более менее игроков стали выпускать пускай и на первый тайм только

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