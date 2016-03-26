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    Мутко: «35 тысяч человек на товарищеском матче с Литвой – это много»

    Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко отметил большое количество зрителей на товарищеском матче против команды Литвы (3:0). Игра проходила на стадионе «Открытие-Арена».

    «Мне очень понравилась организация матча и сама игра. Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня оказали такую поддержку команде. На товарищескую игру с Литвой пришли 35 тысяч человек – это много. Будем надеяться, что это начало возрождения хорошего футбола, будем убирать из него негатив. С такой поддержкой ребятам приятнее играть. Мы будем делать это постепенно», – сказал Мутко.

    Также чиновник поделился впечатлениями от самой игры.

    «Сегодня задачей сборной было подготовится к Евро-2016, к типичным соперникам. Мы понимали, что Литва будет играть от обороны, поэтому у Леонида Слуцкого была возможность посмотреть новичков команды. Все они выглядели хорошо, много старались. Ребята – молодцы».

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.03.2016 22:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 марта 2016, 22:55

      Блин, когда этот питерец научится говорить по-русски? Не много, а хорошо!

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